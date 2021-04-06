РИАМО - 6 апр. На портале mos.ru теперь можно подать заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для вызова мастера в сфере ЖКХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
ЕДЦ представляет собой единую горячую линию, на которую можно обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что ЕДЦ очень востребован у жителей. Только в 2020 году москвичи направили через него более 5 млн заявок.
Подача заявки в единый диспетчерский центр через mos.ru займет около минуты, информация попадет к профильным службам. Для вызова мастера необходимо выбрать одноименный сервис в разделе «Жилье, ЖКУ, двор».
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