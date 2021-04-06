РИАМО - 6 апр. На портале mos.ru теперь можно подать заявку в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) для вызова мастера в сфере ЖКХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

ЕДЦ представляет собой единую горячую линию, на которую можно обратиться по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы постоянно совершенствуем каналы взаимодействия с жителями, используем современные технологии, чтобы у каждого горожанина была возможность оставить заявку или получить консультацию специалиста наиболее удобным способом», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что ЕДЦ очень востребован у жителей. Только в 2020 году москвичи направили через него более 5 млн заявок.

Подача заявки в единый диспетчерский центр через mos.ru займет около минуты, информация попадет к профильным службам. Для вызова мастера необходимо выбрать одноименный сервис в разделе «Жилье, ЖКУ, двор».

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