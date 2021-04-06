РИАМО - 6 апр. В центрах «Моя карьера» стартовал набор в школу подготовки нянь «Бабушка и дедушка на час», где участников обучат навыкам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, занятия стартуют 19 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помощь няни бывает особенно необходима с детьми, которым требуется постоянное внимание. Важно, чтобы в Москве сегодня было больше грамотных и квалифицированных специалистов, готовых работать в семьях с самыми разными ситуациями», - сказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

На занятиях научат работать со слабовидящими и слабослышащими детьми, с малышами с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Будущим няням также расскажут о работе с детьми с синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, с детьми с детским церебральным параличем и синдромом Дауна.

Основатель и руководитель сервиса подбора домашнего персонала «Бабушка на час» Натали Линькова отметила, что современные методики обучения нянь помогут особенным детям лучше адаптироваться в обществе и найти свой путь.

Занятия для нянь включают лекции, практические занятия, групповую работу, домашние задания, а также стажировку в детской игровой комнате в центре «Моя карьера». В московских семьях уже работает 15% специалистов, прошедших данные курсы.