РИАМО - 6 апр. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, сообщает РИА Новости.

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что некоторые из них потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей.

Матвиенко отметила, что в связи с этим 22 апреля Совет Федерации соберет совет палаты, а 23 состоится очередное пленарное заседание.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он обращается к парламенту раз в год и сообщает о положении дел в РФ и основных направлениях внутренней, внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития страны на ближайшее будущее.