РИАМО - 6 апр. Столичные власти создали чат-бот для промышленников, благодаря которому они смогут узнать о городских субсидиях и мерах поддержки, а также выбрать площадку для размещения своего предприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чат-бот в мессенджере Telegram специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий. С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков специалистам. Это очень удобно и существенно экономит время», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы воспользоваться чат-ботом @PromMos_Robot, надо нажать кнопку «Старт», указать ИНН, фактический адрес, фамилию, имя, отчество, должность и контакты пользователя для обратной связи.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что данные от пользователя будут переданы специалисту Агентства промышленного развития, который подберет необходимую информацию и перенаправит ее заявителю.