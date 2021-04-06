РИАМО - 6 апр. В московских торговых центрах «Эльбрус» и «Парк-хаус» с 7 апреля начнут работать выездные бригады вакцинации от Covid-19, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Торговый центр «Эльбрус» находится на юге столицы, а «Парк-хаус» – на северо-востоке. Привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет без предварительной записи, для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Там, где работают выездные бригады, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Вакцинацию проводят врачи поликлиник города, пациенты проходят предварительный осмотр врачом. После прививки самочувствие граждан контролируют в течение 30 минут.

На вакцинацию уходит порядка 40 минут, где 10-15 – медосмотр и прививка, еще 30 – поствакцинальный осмотр. Дата второго этапа вакцинации через 21 день назначается врачом по согласованию с гражданином в день первой прививки.

Привиться от Covid-19 можно в пунктах на базе московских поликлиник, которые работают с 8:00 до 20:00 каждый день, а также в частных медклиниках. Город уже заключил 112 соглашений с частными медицинскими организациями, 86 клиник уже прививают граждан. Вакцина бесплатна, житель оплачивает только услуги по введению инъекции.

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