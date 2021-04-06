РИАМО - 6 апр. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке оформления земли под гаражами и самих гаражей, который будет действовать до 1 сентября 2026 года, сообщает Nation News.

«Документ предусматривает порядок предоставления гражданам земельных участков, которые находятся в собственности у муниципалитета или государства. Также закон определяет список документов, которые нужны для покупки этих земельных участков», - говорится в сообщении.

Закон инициировали первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Подписанный президентом документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В тексте закона отмечается, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий капитальный гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка государственной или муниципальной собственности, на котором располагается гараж.