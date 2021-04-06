РИАМО - 6 апр. Во вторник вечером в столице прогнозируются 8-балльные пробки, на текущий момент они составляют 4 балла из 10 возможных, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Так, движение в утренние часы затруднено на Волгоградском проспекте, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Проблем с движением нет на Кутузовском и Комсомольском проспектах, а также Звенигородском шоссе.

Ситуация на московских дорогах осложнена ремонтными работами, которые проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, на Волоколамском, Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, проспекте Мира, а также на Большом Каменном мосту.