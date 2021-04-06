РИАМО - 6 апр. В рамках проекта «Московская электронная школа» стал доступен сервис «Цифровой репетитор», которым могут воспользоваться ученики 6-11 классов городских школ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«После длительного периода дистанционного обучения нам было важно убедиться в том, что школьники в полной мере освоили учебную программу, и помочь тем, у кого могли возникнуть некоторые трудности. В феврале мы запустили процесс тестирования сервиса «Цифровой репетитор» на платформе «Московская электронная школа», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в пилотном запуске сервиса поучаствовали ученики из 80 школ. У учащихся 9-11 классов есть возможность воспользоваться услугой на платной основе.

Благодаря «Цифровому репетитору» ребята из малообеспеченных семей могут восполнить пробелы в знаниях по русскому и английскому языкам, математике (алгебре и геометрии), физике и химии. Выбрать можно не более двух предметов. Старшеклассники могут выбрать в качестве дополнительных занятий подготовку к ЕГЭ или ОГЭ.

Ссылки на онлайн-уроки будут отображаться в электронном дневнике в разделе «Расписание». ​

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