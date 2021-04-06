РИАМО - 6 апр. Региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth пройдет в «Технограде» на ВДНХ 17 апреля, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В чемпионате примут участие восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, в том числе коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

«Благодаря ресурсному центру профнавигации, созданному нами в прошлом году, у столичных школьников появилась возможность участвовать в крупных инженерных соревнованиях. В том числе представлять Россию на международном уровне», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что на предстоящих соревнованиях школьники смогут не только проверить свои знания, но и узнать много нового.

DJI RoboMaster Youth — это зрелищная битва наземных и воздушных роботов на стыке киберспорта и реальности, победа в которой зависит не только от тактических умений, но и от инженерных находок и эффективности программ, написанных командами.

Участники этого чемпионата будут управлять роботами через мониторы, а сами будут сидеть, отвернувшись от трека. В зале будут присутствовать только две команды и судьи.

Остальные желающие смогут следить за ходом состязаний на мониторах, расположенных на первом этаже «Технограда». Также на состязание можно будет смотреть на YouTube-канале «Технограда».

Для того, чтобы стать участником, нужно предварительно зарегистрироваться.

Международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. В нем принимают участие свыше 200 студенческих команд со всего мира.