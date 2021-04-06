РИАМО - 6 апр. На сегодняшний день в России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и 6 - южноафриканским, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется все возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами», - сказала Попова в интервью газете «Известия».

По ее словам, большая часть заражений в Европе приходится именно на британский штамм, однако в России он пока мало распространен. Чтобы остановить эпидемический процесс, нужно оставаться в своей стране.

«Никто не исключает, что вдруг появится вирус, который будет заражать переболевших. Пока же мы видим, что сыворотки переболевших референсным штаммом могут нейтрализовать штамм британский», — сказала Попова.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные показания к вакцинации от коронавируса. По его словам, прививка обязательна для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

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