РИАМО - 6 апр. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается до плюс 12 градусов, порывы ветра могут достигать 14 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ветер южный от 5 до 10 м/с, местами порывы достигнут от 12 до 14 м/с», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в этот день Москве будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха около 50%.