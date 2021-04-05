РИАМО - 5 апр. Ученые института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенного в наукограде Пущино, создали уникальную ткань для перевязки ран и повреждений, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Изобретение ученых защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций. Кроме того, искусственная кожа создает оптимальные условия для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла.

Изобретение выглядит как тончайшая пленка, которую накладывают на раны. При этом клетки ткани начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца. Таким образом, заживление раны происходит быстрее.

После завершения лечения искусственная кожа отсоединяется. Поэтому пациент не нуждается в многократных перевязках. После выписки пациент может самостоятельно использовать лечебные мази, нанося их на латексную пленку, которая имеет микропоры, как обычная кожа.

«Современная научная инфраструктура, а также кадровые ресурсы в области биомедицины, сосредоточенные в подмосковном наукограде Пущино, обеспечивают поступательное развитие российской бионауки. Ежегодно учеными наукограда регистрируются десятки новых технологий, разработок и открытий в области биологии, химии, физики, фармацевтики и других наук, находящихся на их пересечении», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что Подмосковье стимулирует развитие кадрового научного ресурса, предоставляя различные меры поддержки молодым ученым – от грантов на исследования и разработки до получения льготного жилья в рамках программы «Социальная ипотека».