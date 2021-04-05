РИАМО - 5 апр. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет открытый онлайн-урок по финансовой грамотности 27 апреля в 09:30, урок будет приурочен к началу основного тура онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность», сообщает пресс-служба организаторов олимпиады.

С 13 апреля по 17 мая 2021 года на территории всех регионов Российской Федерации пройдет бесплатная онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» для учеников 1-9 классов, реализованная образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» с участием Банка России и Ассоциации развития финансовой грамотности.

В текущем году Олимпиада расширена заданиями по финансовой грамотности, разработка которых проводилась совместно с Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Школьники, которые примут участие в олимпиаде, смогут развить базовую финансовую грамотность, критическое и нестандартное мышление, бизнес-мышление, научиться сравнивать и выбирать качественные финансовые продукты и инструменты, защищаться от недобросовестных практик и мошенников на финансовом рынке.

Участие в олимпиаде не требует углубленных знаний школьной программы, что дает возможность принять участие в ней абсолютно всем ученикам. Для прохождения олимпиады достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет.

Пробный тур олимпиады пройдет с 13 по 26 апреля. Основной тур пройдет 27 апреля – 17 мая.

Для участия в олимпиаде понадобится доступ к платформе «Учи.ру». Если у ученика нет доступа к платформе, учителю необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, добавить класс, учеников, раздать личные логины и пароли для входа на платформу каждому ребенку. После этого ученики смогут приступить к решению заданий.

Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами, все участники - сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах по завершении основного тура олимпиады.