РИАМО - 6 апр. Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста в Москве завершат досрочно - в августе 2021 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Большой Каменный мост - одна из ключевых транспортных магистралей столицы, поэтому мы сделали все для того, чтобы провести работы по капитальному ремонту сооружения максимально быстро. Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что работы в таком режиме позволят завершить капитальный ремонт на объекте уже в августе текущего года. Изначально работы должны были закончить только в конце 2021 года.

По словам заммэра, проектом предусмотрено обновление всех основных конструкций, бетонного основания. Также планируют обновить дорожное покрытие, провести масштабную реставрацию гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения.

«При этом мост продолжает функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался и закрываться не будет», - отметил Бирюков.

Это удалось сделать благодаря уникальным технологиям - так же ранее отремонтировали Большой Москворецкий мост.

Большой Каменный мост — один из мостов через Москву-реку. Соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, пересекающей Водоотводный канал по Малому Каменному мосту.

Объект впервые ремонтируют с момента возведения – 1938 года. ​