РИАМО – 6 апр. В столице во вторник стартует сезон проката велосипедов, в этом году он начинается рекордно рано, ранее велопрокат открывался в конце апреля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Электросамокаты и велосипеды пользуются все большей популярностью среди жителей. Прошлогодний краудсорсинговый проект показал, что у жителей есть запрос на велоинфраструктуру», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что в этом году будет поставлено 67 новых станций для велопроката, 63 из них будут электрическими. В прокате появится 1 тыс. новых велосипедов, половина из них будут электрическими.

Ликсутов подчеркнул, что до окончания действия ограничительных мер из-за коронавируса курьеры и волонтеры смогут бесплатно пользоваться велопрокатом.

Ранее на станциях проката в Москве начали устанавливать велосипеды.

В этом году в столице планируют провести четыре велофестиваля. Весенний пройдет 23 мая, ночной — 10 июля, осенний — 5 сентября, зимний — 12 декабря.

Кроме того, в этом году в столице планируют организовать еще 1,3 тыс. велопарковок. Об их создании попросили жители столицы.

Чтобы воспользоваться городской системой проката «Велобайк», нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или терминале велопроката. Для регистрации понадобятся телефон и банковская карточка. Для пользователя будут созданы логин и пин – они будут нужны для доступа к прокату. Затем можно оплатить доступ к прокатным велосипедам на сутки, месяц или сезон.

Прошлый велосезон стал рекордным. Тогда жители и гости столицы совершили 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах.