РИАМО - 5 апр. Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди россиян до 2020 года действовала в течение 10 лет, теперь разрабатываются планы до 2030 года, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Наша дальнейшая антиалкогольная стратегия должна быть ориентирована на комплекс мер, направленных на дальнейшее снижение потребления алкоголя», – сказал Говорин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, в России снижается объем потребления алкоголя на душу населения, но эти данные все равно вызывают озабоченность у экспертов. Говорин подчеркнул, что главным элементом работы должна быть просветительская деятельность.

Таким образом, по словам зампреда комитета Госдумы, людям необходимо напоминать о вреде спиртного и пользе отказа от него.

Говорин также отметил необходимость социальной рекламы данного вопроса. По его словам, нужно не только повысить культуру ответственного отношения к здоровью среди населения, но и разработать грамотную информационную политику.