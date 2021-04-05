РИАМО - 5 апр. Электронные паспорта жителям Москвы начнут выдавать с 1 декабря 2021 года, жителям других субъектов - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, сообщает RT.

В МВД России отметили, что число выдаваемых электронных паспортов будет зависеть от числа россиян, которые хотят их получить. Изначально их количество составит не менее 100 тыс.

Выдача ПЭН (пластиковых карточек с электронным носителем информации) будет производиться на добровольной основе гражданам с 14 лет, какого-либо приоритетного порядка его получения не предусматривается. С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические.

Выдача электронного паспорта будет отличаться от выдачи документа старого образца только необходимостью цифрового фотографирования гражданина и сканированием отпечатков двух пальцев рук.

Согласно документу, разработанному Минцифры РФ, граждане смогут получить паспорт, содержащий электронный носитель информации, в котором будут храниться личные данные. Также можно будет установить на смартфон специальное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.