РИАМО - 5 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Щелково проверил ход реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений. Это крупнейший объект коммунального хозяйства региона, который обслуживает более 700 тыс. жителей городских округов Пушкинский, Щелково, Королев, Фрязино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и является одним из самых масштабных мероприятий, реализуемых в рамках президентского проекта «Экология». Работы начались в 2019 году и должны завершиться в 2023 году.

«Жители Щелкова ждут, когда этот объект будет построен. Я им сказал, что здесь работают лучшие строители, работают добросовестно. Очень рассчитываем, что вы досрочно сдадите», - сказал Воробьев рабочей бригаде.

После реконструкции мощность очистных сооружений увеличится с 320 до 400 тыс. кубометров в сутки. В результате будут созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда, а также резервные - при пиковых нагрузках. На первом этапе за счет установки блока ультрафиолетового обеззараживания и блока газоочистки в несколько раз улучшится качество очистки сточных вод.

«Это знаковый проект для Московской области. Благодаря организации работы, применению инновационных технологий и контролю за стройкой нам удалось сохранить не только сроки проведения этой работы, но и ускорить реализацию первого этапа. Если первоначально мы планировали его реализовать в середине 2022 года, то сейчас контрольный срок - декабрь 2021 года», - доложил губернатору министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что сейчас все работы ведутся в графике, на площадке работает более 300 человек и 65 единиц техники.

Реализация федерального проекта

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Подмосковье планируют провести работы на пяти очистных сооружениях. В 2020 году закончили реконструкцию очистных сооружений в Подольске, был построен коллектор. В декабре этого года построят очистные сооружения в Шатуре, в следующем году – в Лыткарине, в начале 2023 года – в Щелкове. Благодаря этому улучшится экологическая обстановка более чем для 1,2 млн человек.

Губернатору также доложили о ходе реконструкции ВЗУ №4 и №5 в наукограде Фрязино. Все работы здесь будут завершены в начале 2022 года, чистой водой обеспечат еще 26 тыс. человек. Фрязино станет последним из 13 муниципалитетов, который будет выведен из «красной» зоны.