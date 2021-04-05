РИАМО - 5 апр. Модернизированный комплекс по переработке строительных отходов даст жителям Дубны 70 новых рабочих мест, класс опасности принимаемых отходов не изменится, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

На площадке уже 17 лет работает станция перегрузки твердых коммунальных отходов, среди которых встречаются и строительные материалы. Модернизация сделает цех более современным. Там появятся новые конвейерные ленты, дробильные установки, промышленные измельчители и сепараторы.

Класс опасности принимаемых отходов не изменится. На комплекс, как и прежде, будут поступать отходы, не наносящие вреда окружающей среде - 4-5 класса. В основном это битый кирпич, старая кафельная плитка, куски бетона или штукатурки. Обработка материалов, оставшихся после сноса или реконструкции крупных сооружений, исключена.

Схема обращения со строительными отходами станет максимально прозрачной. На территорию смогут заехать мусоровозы, имеющие специальные талоны. Транспорт на въезде пройдет радиационный контроль и взвешивание.

Комплекс не будет расширен, он останется в действующих границах и не затронет территорию университета и жилых кварталов. Объем обрабатываемых отходов будет увеличен только за счет более высокой производительности и пропускной способности оборудования.