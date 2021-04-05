РИАМО - 5 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех свидетелей по делу артиста Михаила Ефремова, их обвиняют в даче ложных показаний, сообщается на сайте «МВД медиа».

Утверждения этих свидетелей, допрошенных по ходатайству защиты Ефремова, противоречили собранным судом доказательствам. В отношении них было возбуждено уголовное дело.

«В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

В начале июня прошло года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В данном ДТП погиб курьер Сергей Захаров. Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее срок сократили до 7,5 лет.

Признание вины и 8 лет колонии: итоги дела Ефремова>>