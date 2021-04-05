РИАМО - 5 апр. Врачи Коломенского перинатального центра выходили младенца, рожденного на 28 неделе беременности весом 480 г, девочку назвали Евой, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Роженица из Воскресенска поступила с диагнозом преэклампсия и преждевременными родами. Медики оперативно провели экстренное кесарево сечение.

«Состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности. Сразу после рождения девочка была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где Ева провела долгих 39 суток, 11 из которых находилась на ИВЛ. Сейчас ребенок продолжает лечение и находится под наблюдением узкопрофильных специалистов», - сказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Мама малышки приходила в реанимацию каждый день. Затем женщину с младенцем перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где возможно совместное пребывание матери и ребенка.

Сейчас Еву готовят к выписке домой. Она провела в Коломенском перинатальном центре 2,5 месяца. За это время ее вес увеличился почти в пять раз. Сейчас она весит 2,3 кг. Для дальнейшего наблюдения и реабилитации с ребенком будут работать узкопрофильные специалисты перинатального центра.