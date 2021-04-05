РИАМО - 5 апр. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Республики Бурятия, которого подозревают в мошенничестве на сумму более 2,1 млн рублей на территории подмосковного городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник, будучи неработающим, зарабатывал, обманывая граждан по телефону», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что первой жертве злоумышленник представился сотрудником банка и рассказал, что карта якобы заблокирована. Чтобы «спасти» деньги, потерпевшая должна была установить на смартфон специальное мобильное приложение. Когда она выполнила требование, молодой человек сразу снял с ее карты 797 тыс. рублей.

Двум другим жертвам он тоже представился сотрудником банка, но рассказал другую легенду. По словам афериста, с помощью их карты якобы пытались оформить кредит. Для того, чтобы спасти деньги, нужно было перевести их на «резервный банковский счет». Злоумышленник получил таким образом от двух потерпевших 1,3 млн рублей.

Деньги он потратил по своему усмотрению. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В ходе предварительного расследования он дал признательные показания. Молодой человек находится под стражей.