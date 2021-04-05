РИАМО - 5 апр. Мужскому монастырю Вознесенской Давидовой пустыни Московской епархии РПЦ в Чехове передали в безвозмездное пользование на 49 лет двухэтажное здание комплекса конного двора XIX века, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Монастырь планирует использовать здание в религиозных целях. Объект расположен в поселке Новый Быт городского округа Чехов. Передача конного двора – финальный этап работы по предоставлению имущества религиозного назначения мужскому монастырю, которая ведется с 2018 года.

«Ранее комплекс использовался Московским механико-технологическим техникумом министерства мясной и молочной промышленности РСФСР. Министерство имущественных отношений Московской области и министерство образования Московской области высвободили два здания и поэтапно передали Русской православной церкви в пользование», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Строения конного двора второй половины XIX века – это образец хозяйственных построек, являющихся частью ансамбля монастыря. Ранее конный двор представлял собой единое каре корпусов, окружавших прямоугольный замкнутый двор перед входом в монастырь. От обширного комплекса до наших дней сохранились двухэтажный корпус с симметричными одноэтажными флигелями и соединяющими их воротами.