РИАМО - 5 апр. Московская область стала одним из лидеров рейтинга регионов России по индексу качества городской среды за 2020 год, Подмосковье набрало 208 баллов по среднему значению индекса, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Первое и второе места заняли Москва и Санкт-Петербург.

Доля городов Подмосковья с благоприятной городской средой составила 85% (62 города из 73). Прирост среднего значения индекса качества городской среды к 2019 году составил 3%.

В категорию крупных городов с численностью населения 250 тыс. – 1 млн человек с благоприятной городской средой вошли подмосковные Химки (217 баллов), Балашиха (208 баллов), Подольск (195 баллов).

В категории больших городов лидерами стали Реутов (263 балла, первое место), Красногорск (238 баллов, третье место), Одинцово (232 балла, четвертое место) и Люберцы (229 баллов, пятое место).

В категории средних городов: Видное (235 баллов, первое место), Фрязино (228 баллов, второе место), Лобня (226 баллов, третье место) и Дзержинский (224 балла, четвертое место). Малые города (25 – 50 тыс. человек): Истра (второе место - 235 баллов), Котельники (третье место - 232 балла), Краснознаменск (четвертое место - 227 баллов), Можайск (пятое место - 226 баллов).

Малые города (5 – 25 тысяч человек): Талдом (230 баллов, первое место), Пересвет (229 баллов, второе место), Черноголовка (220 баллов, четвертое место).

«Нам удалось достичь таких высоких результатов благодаря системному подходу к организации работ по повышению индекса качества городской среды городов Подмосковья в 2020 году. Это работа штаба по благоустройству: еженедельный мониторинг дорожных карт, доклады об их выполнении, в случае наличия рисков – принятие управленческих решений и постоянный контроль», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он также поблагодарил губернатора региона Андрея Воробьева за реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» и за создание отдельного ведомства, которое может заниматься всей этой работой.