РИАМО - 5 апр. Компания «РГ-Девелопмент» завершила строительство детского сада на 205 мест в районе Соколиная Гора в Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Застройщику выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Площадь трехэтажного здания – более 3,5 тыс. «квадратов». Здание спроектировано с учетом современных требований и норм строительства социальных объектов. Созданы широкие коридоры и дверные проемы, предусмотрены холлы, где можно развернуть кресло-коляску. Входные группы оборудованы удобными пандусами.

Дошкольное учреждение построено в составе жилого комплекса «Семеновский парк». В жилищном комплексе проживают уже более 1,6 тыс. семей. На первых этажах корпусов открылись предприятия сферы торговли и услуг.

Также на территории ЖК создан сквер и установлен мемориал в память о погибших работниках авторемонтного завода «АРЕМЗ-1».