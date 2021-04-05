РИАМО - 5 апр. Житель Московской области получил 19 лет лишения свободы за совершение серии преступлений против половой неприкосновенности детей, еще 15 лет тюрьмы получила его знакомая из Нижегородской области за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным следствия, с мая 2011 по сентябрь 2017 года осужденный собирал и самостоятельно изготовлял порнофайлы с изображением детей. За 6 лет он направил пользователям нескольких социальных сетей не менее 548 файлов с такими кадрами.

Кроме того, в 2013 году осужденный познакомился в соцсетях с жительницей Нижегородской области и на протяжении трех лет склонял ее к совершению сексуального насилия над ее маленькими дочками, а также склонял их к фотосъемке порнографического характера.

Также он и сам неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности малолетних дочерей своей знакомой. В том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку в целях изготовления и распространения порнографических материалов.

Приговор в законную силу не вступил.