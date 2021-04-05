РИАМО - 5 апр. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Евгения Манукова, которого обвиняют в убийстве женщины и двух подростков, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова​.

В начале 2005 года в квартире по улице Клязьминская в Москве были обнаружены тела женщины, ее 17-летней дочери и ее подруги. На телах были обнаружены ножевые ранения. При осмотре места происшествия на фрагменте линолеума удалось найти след крови потерпевших, из которого был выделен генотип мужчины.

«Следствием проверялось множество версий, отрабатывался весь жилой сектор и знакомые потерпевших, и спустя непродолжительное время был задержан приятель убитых подростков. Однако после проведения экспертизы его причастность к преступлению не подтвердилась», – сказала Иванова.

Во время предварительного следствия было проведено свыше 100 экспертиз, среди которых больше 70 генетических, допрошено свыше 80 человек, а также отобрано и проверено 65 биологических образцов. В результате удалось установить личность подозреваемого. Мотивом для убийства, по словам обвиняемого, стала ревность.

Дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.