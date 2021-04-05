РИАМО - 5 апр. В марте 2021 года в адрес министерства строительного комплекса Подмосковья поступило 478 обращений граждан, большая часть из них касалась вопросов строительства социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обращения от жителей поступают через Центр управления регионом. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

Большая часть обращений в марте (210) касалась темы строительства социальных объектов, 104 – расселения аварийного жилья в Подмосковье. Оставшаяся часть запросов была перенаправлена в другие ведомства, так как не относилась к компетенции строительного ведомства.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Всего с начала 2021 года в министерство строительного комплекса Московской области поступило 1056 обращений.