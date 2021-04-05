РИАМО - 5 апр. Сотрудники Госжилинспекции Московской области приступили к проверке полноты и достоверности информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор РФ Максим Егоров издал приказ о проведении внеплановой документарной проверки полноты и достоверности информации, размещенной в ГИС ЖКХ. Проверку проведут органы государственного жилищного надзора субъектов России, в том числе Госжилинспекция Московской области.

Проверка должна быть завершена до середины мая. Будет проанализировано соответствие размещенной в ГИС ЖКХ информации об объектах жилищного фонда их фактической категории (жилые дома, многоквартирные дома, жилые дома блокированной застройки, общежития).

Еще одна цель проверки – анализ полноты и достоверности сведений о лицах, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, услуги и работы по капитальному ремонту, а также осуществляют управление многоквартирными домами.

Мероприятие проводится для реализации положений Жилищного кодекса, которые определяют порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации расходов на такую оплату. Эти нормы вступают в силу с 1 июля 2021 года.