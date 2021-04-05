РИАМО - 5 апр. В I квартале 2021 года снизилось число обращений от предпринимателей к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу, чаще всего бизнесмены писали обращения по земельно-имущественным отношениям, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

«В первые три месяца 2021 года мы рассмотрели 521 обращение. За этот же период прошлого года мы рассмотрели порядка 3 тыс. обращений, то есть в месяц мы в среднем рассматривали около 1 тыс. обращений. В текущем году среднемесячная цифра обрабатываемых обращений – 175. Считаю это хорошим признаком», - сказал Головнев.

По его словам, такие данные означают, что жизнь вернулась в привычную колею, к показателям 2019 года. Головнев подчеркнул, что более половины (51%) авторов обращений – это юридические лица, 43% — индивидуальные предприниматели, 2% — крестьянско-фермерские хозяйства, остальные 4% — иные лица. Из них 91% обращений содержит конкретные жалобы, 5% — содержат вопросы и 4% — это различные предложения. В 2021 изменилась и тематика поступающих обращений.

«Если в течении последних 3 лет (2018-2020 годы) основная часть обращений касалась деятельности правоохранительных органов — годовой показатель колебался от 25 до 27% от общей массы, то результаты I квартала 2021 года нас приятно удивили. Упомянутая тема ушла на второй план (19%), уступив первое место обращениям, которые связаны с темой земельно-имущественных отношений (21%)», - отметил уполномоченный.

Тройку лидеров замыкают жалобы на нарушения в сфере госзакупок – 18%. На четвертом месте (13,4%) – тема налогов, пятое место (6%) – административные барьеры. Затем идут обращения по темам: нестационарная торговля (6%), злоупотребления доминирующим положением (РСО) – 4,5% (новая тема, которая появилась в 2020 году), энергетика – 3%, ЖКХ – 3%, деятельность контрольно-надзорных органов – 3%, реклама – 1,5%, оставшиеся 1,5% относятся к частным нетипичным ситуациям, на которые ссылаются заявители.

В I квартале 2021 года в рамках работы по рассмотрению обращений проводились совместные приемы с городскими прокурорами.

«В первой половине апреля 2021 года запланировано проведение приема предпринимателей совместно с прокурором Московской области Сергеем Забатуриным», - заключил Головнев.