РИАМО - 5 апр. Золотые часы и украшение со вставками из бриллиантов и сапфиров общей стоимостью более 2 млн рублей изъяли у россиянки на таможне в подмосковном аэропорту Жуковский, она летела из ОАЭ и не задекларировала драгоценности, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

При проведении контроля багажа сотрудник таможни нашел в вещах женщины ювелирное украшение в виде бабочки со вставками из бриллиантов и сапфиров, а также коробку синего цвета, в которой находились золотые часы американского бренда Harry Winston.

Таможенная стоимость перемещаемых гражданкой РФ через таможенную границу ЕАЭС без декларирования товаров составила 2 171 937 рублей.

В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров.

Пассажирам авиатранспорта напоминают, что личные вещи весом более 50 кг и стоимостью более 10 тыс. евро нужно обязательно письменно декларировать на таможне.