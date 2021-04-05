РИАМО - 5 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали студентов из Казани, подозреваемых в дистанционном мошенничестве в отношении жительницы столицы, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Потерпевшая, согласно инструкции злоумышленников, ввела данные банковской карты в платежной системе несколько раз. Далее с ее счета списали свыше 12 тыс. рублей.
Переписку с неизвестным потерпевшая предоставила в полицию. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям была установлена личность злоумышленников. Ими оказались студенты из Казани. В местах их жительства прошли обыски. Так, правоохранители обнаружили и изъяли ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации и другие предметы.
В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители устанавливают другие эпизоды незаконной деятельности задержанных.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии