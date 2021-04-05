РИАМО - 5 апр. Застройщик планирует достроить клубный дом «Счастье на Ломоносовском» на 56 квартир в конце 2021 года, в мае планируется завершить монолитные работы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание находится по адресу: Ломоносовский проспект, вл. 36. Инвестором и застройщиком является группа «Эталон». Общая площадь дома — 8,9 тыс. кв. м, а более 5 тыс. кв. м будут жилыми.

«На сегодняшний день работы ведутся на уровне девятого этажа из тринадцати, железобетонный каркас здания готов на 70%. В подземной части монолитные работы полностью завершены», - сообщил застройщик.

Строители приступили к монтажу внутренних стен и перегородок. В середине апреля планируют приступить к облицовке фасада. Полным ходом идет устройство внешних инженерных сетей. На стройке занято 75 человек, и работа идет в высоком темпе.

На подземной парковке будет создано 56 машино-мест с учетом мест для мотоциклов и велосипедов. На первом этаже здания разместятся объекты инфраструктуры, вход в которые будет с улицы.

Архитектурное решение разработано с учетом окружающей городской застройки.

Застройщик держит средства дольщиков квартир на эскроу-счетах.