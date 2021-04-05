РИАМО - 5 апр. Поликлинику в поселке Удельная Раменского городского округа планируют реконструировать, работы завершат в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«По итогам аукциона определен подрядчик реконструкции поликлиники на улице Солнечной. Контракт на проведение работ заключен с ООО «Воздвижение», - сказал министр строительного комплекса Владимир Локтев.

Реконструкция начнется уже в апреле. За это время планируют полностью перестроить здание – от фундамента до крыши. Поликлинику оснастят новым медицинским оборудованием.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет муниципального и регионального бюджетов.