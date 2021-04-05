РИАМО - 5 апр. Специалисты Мосгосстройнадзора проверят возведение пристройки к детской поликлинике на 250 посещений в смену на севере Москвы, работы неоднократно прекращались, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Медучреждение строят в Рогачевском переулке, владение 3А, за счет городского бюджета.

В здании ведутся отделочные работы, монтируется система вентиляции, противопожарной защиты. Пятиэтажное здание соединят с действующей детской поликлиникой теплым переходом.

Строительство неоднократно приостанавливалось. Работы планируют завершить в этом году.

Также специалисты планируют проверить качество смонтированных инженерных сетей, освещенность помещений, качество воды, а также благоустройство прилегающей территории.