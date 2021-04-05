РИАМО - 5 апр. Права более 500 дольщиков восстановят после завершения строительства ЖК «Восточный» в Истре и ЖК «Единый стандарт» в Одинцове, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков решил завершить возведение двух ЖК. Окончание юридических процедур и выход на строительные площадки планируется до конца года.

«Ситуация по обоим ЖК нам известна, низкая степень готовности по части домов увеличивает сроки завершения строительства. Но до конца 2023 года все дольщики получат свои законные квартиры», - сказал директор подмосковного фонда Виталий Донченко.

Возведение ЖК «Восточный» остановили в 2015 году. Он находится на проспекте Генерала Белобородова 28-34, а квартиры в нем ожидают свыше 420 человек. Застройщик должен был построить семь малоэтажных домов на 368 квартир, вместо этого комплекс готов на 30%.

Еще один ЖК – «Единый стандарт», который находится в Одинцове. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2023 года. Свыше 110 дольщиков ждут свои дома с 2015 года. Строительная готовность, согласно проекту, составляет менее 10%.

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