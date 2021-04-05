РИАМО - 5 апр. Начиная с 2019 года владельцы самостроев в Москве получили штрафы на общую сумму более 1,7 млрд рублей, сказал начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы Владислав Овчинский.

«В 2019 году у нас были введены штрафы. Штрафы большие, они исчисляются в проценте от кадастровой стоимости. За этот период было вынесено более 500 штрафов на сумму более 1,7 млрд рублей», - сказал Овчинский в интервью телеканалу «Москва 24».

Он отметил, что такие штрафы необходимы для того, чтобы самострой был максимально быстро ликвидирован. Если же застройщик не хочет ликвидировать объект самовольно, к процессу ликвидации подключается госинспекция.

«Штрафы начисляются как физическим, так и юридическим лицам», - заключил он.