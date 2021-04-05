РИАМО - 5 апр. Нежилое помещение площадью 24,8 кв. м сдают в аренду в поселке Большевик подмосковного городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: улица Клубная, дом 1 (Дворец спорта «Надежда», 2 этаж).

Помещение идеально подойдет для открытия парикмахерской. Рядом со зданием находится жилая зона с интенсивным транспортным и пешеходным потоком. В 100 метрах находится остановка общественного транспорта. Подъезд к зданию свободный.

Помещение сдается сразу на пять лет. Начальная цена лота аренды на аукционе составляет 6920 рублей в месяц без НДС. Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-тендер» под номером 52157.

Аукцион пройдет 30 апреля 2021 года, заявки принимаются до 27 апреля.