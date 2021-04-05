РИАМО - 5 апр. Работы по замене 22 лифтовых оборудований начались в первом квартале 2021 года в пяти многоквартирных домах подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

В рамках краткосрочного плана программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022 гг. в Реутове проводятся работы по замене 22 лифтов по пяти адресам. В доме №3/2 по улице Дзержинского ремонтируют два лифта, по улице Победы, 15 – один лифт, на проспекте Мира, 51 – шесть лифтов, в доме №6 по улице Молодежной – шесть лифтов, а на Юбилейном проспекте, 56 – семь лифтов.

До 2022 года в рамках программы запланировано заменить 44 лифта в 12 домах Реутова.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтового оборудования, производят в Московской области. Прием выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Лидер Общественной поддержки инициатив «Реутов-завтра» Тарас Ефимов 18 марта посетил подмосковный Реутов. Он осмотрел ход работ по замене двух лифтов в доме на улице Дзержинского, 3/2.

«Хотелось бы отметить, что до конца года в Реутове не будет ни одного лифта, который работал бы сверх нормативного срока его безопасной эксплуатации. Напомню, что этот срок не должен превышать 25 лет», - сказал Ефимов.