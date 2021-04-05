РИАМО - 5 апр. Логистический центр X5 Retail Group открывается в подмосковном городском округе Солнечногорск 7 апреля, на нем будет создано более 835 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Новый распределительный центр значительно снизит логистическую нагрузку на розничную сеть. С его открытием будет трудоустроено более 835 человек, из них 80% - это жители Подмосковья», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, этот самый современный логистический центр компании построили менее чем за год. Его площадь составляет около 43 тыс. кв. м. В ассортименте более 15 тыс. товарных позиций.

Данный распределительный центр специализируется на хранении и отгрузке продукции группы «фреш» - мясо, рыба и молоко. Зоны хранения имеют разную температуру для соответственных продуктов.