РИАМО - 5 апр. В одном из учебных заведении на юге Москвы старшеклассник кинул в ведро светошумовое устройство для игры в пейнтбол, в результате пострадал 11-летний ученик, сообщила РИАМО представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время мальчик осматривается врачами, его жизни ничего не угрожает», - сказала Иванова.

Следователи организовали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку по данному факту также назначила прокуратора Москвы. Взрыв произошел в раздевалке хореографического училища.