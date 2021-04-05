РИАМО - 5 апр. Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и погрузчика на улице Веневской в Москве, ДТП произошло в 17:53 в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«В результате ДТП произошел розлив ГСМ - топливо было смыто пожарно-спасательными подразделениями. Пострадало 4 человека, проверяются скорой», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по столице, в результате ДТП пострадало 3 человека. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, проводится проверка.

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