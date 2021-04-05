РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. В музее-усадьбе «Остафьево» под подмосковным Подольском 8 апреля откроется выставка «Образы России», идея экспозиции заключается в цикличности смены времен года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ в музее-усадьбе «Остафьево» 8 апреля открывает выставку «Образы России». Экспозиция, состоящая из собрания РОСИЗО, построена на чередовании графических работ, керамики и живописи, среди которых работы таких мэтров как Май Митурич-Хлебников, Георгий Нисский, Станислав Никиреев, Николай Воронков.

Керамика, представленная на выставке, очень интересна современным подходом авторов работ к созданию формы и росписи произведений. Художники отказываются от следования традиционным приемам народных промыслов.

Идея выставки заключается в цикличности смены времен года, именно поэтому выставочное пространство разделено на четыре зоны, соответствующие весне, лету, осени, зиме. Место проведения: Москва, поселение Рязановское, село Остафьево. Выставка продлится до 6 июня.