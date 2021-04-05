РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. Победительницей этапа V летней спартакиады молодежи стала спортсменка из Люберец Дарья Мелещенко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Второй этап V летней спартакиады молодежи России по художественной гимнастике прошел в Белгороде в минувшие выходные.

Воспитанница спортшколы Люберец Дарья Мелещенко в составе сборной команды Московской области по художественной гимнастике победила во втором этапе V летней спартакиады молодежи России 2021 года.

Гимнастка в свои 17 лет уже становилась лучшей в командном зачете в составе сборной Московской области на чемпионате Центрального федерального округа.