РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 апр. Рабочие приступили к устройству фундаментов нового производственно-складского комплекса в деревне Большое Толбино Подольска, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства производственно-складского комплекса в деревне Большое Толбино в Подольске. Застройщиком выступает ООО «Бати Толбино». На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы и работы по устройству фундаментов.

Согласно проекту, общая площадь объекта составит более 94 тысяч квадратных метров. Комплекс предназначен для хранения товаров народного потребления и продуктов питания, не требующих специальных условий хранения. В проектируемых складах, наряду с накоплением грузов, будет выполняться их переработка, формирование и расформирование отправок по направлениям перевозки, упаковка, пакетирование, маркировка грузов, выполнение комплекса сервисных и коммерчески-деловых услуг.

«Проверка на объекте продлится до 20 апреля. Если инспекторами за это время будут выявлены нарушения, в отношении застройщика могут быть предприняты меры административного воздействия», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Прогнозируемая дата завершения работ – первый квартал 2022 года.