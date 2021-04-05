РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 апр. Юные спортсмены из Люберец на первенстве Московской области по роллер-спорту заняли шесть призовых мест, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах: фигурное катание на роликовых коньках и фристайл-слалом. Городской округ Люберцы на областных соревнованиях по роллер-спорту представили 20 лучших фигуристов.

Победителем в возрастной группе 2015 года рождения и младше стала София Долгая. Еще пять участниц завоевали второе и третье места.

Всего в первенстве участвовали 90 спортсменов в возрасте от 3 до 17 лет из Москвы, Жуковского, Люберец, Звенигорода, Курска. Соревнования прошли в ДС «Триумф» Люберец.