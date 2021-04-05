РИАМО - 5 апр. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как 14-летний мальчик пронес в хореографическое училище взрывчатое устройство, которое сработало в раздевалке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел на юге города. В результате другому ребенку потребовалась медицинская помощь.

Проверку поручили Симоновской межрайонной прокуратуре. Специалисты установят все причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.