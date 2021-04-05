РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 апр. Проектная документация поликлиники в микрорайоне Южный городского округа Домодедова включена в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

«В реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России включена проектная документация поликлиники на 400 посещений Домодедовской центральной городской больницы», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, повторное применение проектов из реестра направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, а также оно дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений.

Всего в федеральный реестр эффективной проектной документации повторного использования включено 35 проектов социальных объектов, представленных Московской областью.