РИАМО - 5 апр. Российский спортивный комментатор и известный знаток бокса Владимир Гендлин скончался на 85-м году жизни, пишет Nation News.
Предварительно, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. В марте текущего года журналист также перенес инфаркт.
Информация об обстоятельствах смерти журналиста в настоящий момент уточняется.
Владимир Гендлин родился в Москве в 1936 году. На любительском ринге провел 51 бой, из которых лишь один закончился поражением.
Гендлин являлся основоположником телетрансляций профессиональных боев на телевидении в России. Он также был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.
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