РИАМО - 5 апр. Российский спортивный комментатор и известный знаток бокса Владимир Гендлин скончался на 85-м году жизни, пишет Nation News.

Предварительно, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. В марте текущего года журналист также перенес инфаркт.

Информация об обстоятельствах смерти журналиста в настоящий момент уточняется.

Владимир Гендлин родился в Москве в 1936 году. На любительском ринге провел 51 бой, из которых лишь один закончился поражением.

Гендлин являлся основоположником телетрансляций профессиональных боев на телевидении в России. Он также был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ.