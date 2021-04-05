РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 апр. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Алексей Спасский провел личный прием граждан в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Спасский провел традиционный прием граждан в понедельник. Личный прием граждан ведется еженедельно. В первый понедельник месяца – в администрации округа, затем – в каждой территории.

В повестке – улучшение жилищных условий льготных категорий граждан и оказание материальной помощи в затруднительной жизненной ситуации. Целый блок вопросов касался дорожного ремонта и благоустройства в 4-м микрорайоне Павшинской поймы.

«С заявителем мы договорились встретиться на месте с наступлением подходящей погоды. Все остальные вопросы взяли в работу, профильные подразделения постараются решить их в кратчайшие сроки», - пояснил Спасский.